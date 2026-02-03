FAA Başkanı Bedford: Washington’daki ölümcül kazada hava trafiği uygulamaları yetersiz kaldı

FAA Başkanı Bryan Bedford, Washington yakınlarında geçen yıl yaşanan ölümcül hava kazasının ardından yürütülen değerlendirmeler kapsamında, kurumun güvenlik yaklaşımına dair açık bir özeleştiride bulundu. Bedford, hava sahası yönetimi ve uçuş trafiğinin ayrıştırılmasına yönelik bazı uygulamaların kazayı önlemede yeterli olmadığını kabul etti.

FAA’dan yeni düzenleme adımları

Kazaya ilişkin sürecin ardından FAA bünyesinde hava trafiği kontrolü, denetim mekanizmaları ve güvenlik prosedürleri yeniden ele alındı. Özellikle sivil ve askeri uçuşların yoğunlaştığı bölgelerde kullanılan mevcut uygulamaların, riskleri azaltmakta yetersiz kaldığına dikkat çekildi. FAA yönetimi, bu alanlarda düzenlemelerin gözden geçirildiğini ve bazı uygulamaların değiştirildiğini bildirdi.

Bedford’un açıklamaları, kurumun yalnızca teknik kapasitesini değil, karar alma ve uygulama süreçlerini de tartışmaya açtı. FAA’nin, benzer risklerin tekrar yaşanmaması için hava sahası kullanımına ilişkin yaklaşımını yeniden yapılandırma ihtiyacının ortaya çıktığı ifade edildi.

Ne olmuştu?

29 Ocak 2025’te, Washington D.C. yakınlarında bulunan Ronald Reagan Washington Ulusal Havalimanı’na iniş hazırlığında olan bir yolcu uçağı, aynı hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştiren askeri bir helikopterle havada çarpışmıştı. Çarpışmanın ardından her iki hava aracı da kontrolünü kaybederek yere düşmüştü.

Kazada, yolcu uçağında bulunan yolcular ve mürettebat ile helikopterde görev yapan askerler dahil olmak üzere toplam 67 kişi yaşamını yitirmişti. Olayın ardından bölgede geniş çaplı arama ve kurtarma çalışmaları yürütülmüş, kazanın nedenlerine ilişkin çok yönlü inceleme başlatılmıştı.

İlk değerlendirmelerde, yoğun hava sahasında sivil ve askeri uçuşların aynı koridorları kullanmasının risk oluşturduğu, trafik yönetimi ve koordinasyon süreçlerinin bu riski azaltmakta yetersiz kaldığı ortaya konmuştu. Kazanın ardından hava sahası düzenlemeleri ve güvenlik uygulamaları yeniden gündeme gelmişti.