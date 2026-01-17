FAA’dan Amerikan havayollarına Pasifik ve Latin Amerika hattı için uyarı

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Doğu Pasifik hava sahasını kapsayan bir NOTAM yayımlayarak uçuş ekiplerini bölgedeki olası riskler konusunda bilgilendirdi. Bildiride, Pasifik Okyanusu’nun doğu kesimlerinde, Meksika ile Orta ve Güney Amerika’nın belirli bölümlerine yakın hava sahalarında gerçekleştirilen uçuşlarda azami dikkat gösterilmesi istendi. FAA, söz konusu alanlarda askeri faaliyetlerin yoğunlaşabileceğine ve uydu tabanlı seyrüsefer sistemlerinin kesintiye uğrayabileceğine işaret etti.

NOTAM’ın geçerlilik süresi 60 gün olarak belirlendi

Yetkililer, NOTAM’ın geçerlilik süresinin 60 gün olarak belirlendiğini açıkladı. Öte yandan ABD ordusunun, uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğu öne sürülen bazı deniz araçlarına Karayipler ile Pasifik’te müdahalede bulunması, petrol tankerlerine el koyması ve doğrudan güç kullanması, uluslararası çevrelerde “yargı süreci işletilmeden yapılan operasyonlar” tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.