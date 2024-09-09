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Faciadan dönüldü! Uçak pistten çıktı, yolcular yaralandı

Endonezya'da Trigana Havayolları'na ait "ATR-42" tipi yolcu uçağı kontrolden çıktı. Kaza sonucu bazı yolcular yaralandı.

Haber Merkezi
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Faciadan dönüldü! Uçak pistten çıktı, yolcular yaralandı
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Endonezya'nın Papua eyaletinde bir yolcu uçağının pistten çıkarak sürüklenmesi sonucu bazı yolcuların yaralandığı bildirildi. Aerotime haber sitesine göre, Papua eyaletinden hareket eden Trigana Havayolları'na ait "ATR-42" tipi yolcu uçağı kontrolden çıktı. İlk belirlemelere göre 40'tan fazla kişiyi taşıyan uçağın pistten çıkması sonucunda bazı yolcular yaralandı.

Uçak büyük zarar gördü

Havayolları yetkilisi Lalu Yuniza, konuya ilişkin yaptığı açıklamada uçağın yaklaşık 20 metre sürüklendiğini kaydederek, "Uçağın nasıl ve neden savrulduğuna ilişkin olarak pilottan hala bilgi bekliyoruz" ifadesini kullandı. AA'nın aktardığına göre Yuniza, ayrıca söz konusu olayda uçağın "büyük zarar" gördüğünü kaydetti.

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