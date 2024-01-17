Faiz indirimlerine dair piyasa beklentileri için biraz erken

Uluslararası Para Fonu (IMF) Birinci Başkan Yardımcısı Gita Gopinath enflasyonla mücadelenin sona ermediğini belirterek faiz indirimlerine yönelik piyasa beklentilerinin “erken” olduğunu söyledi. IMF Başkanı Kristalina Georgieva da küresel ekonomiye ilişkin beklentilerini paylaştı.

Davos'ta devam eden Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan Gopinath, son iki yılda borçlanma maliyetlerinde yaşanan keskin artışlara rağmen ABD ve Avrupa'da işgücü piyasasının sıkı kaldığını belirtti. Gopinath "Piyasalar merkez bankalarından agresif faiz indirimleri bekliyor. Bu sonuca varmak için biraz erken olduğunu düşünüyorum. Bu yıl faizlerde bir miktar düşüş bekleyebiliriz, ancak elimizdeki veriye göre bu indirimlerin yılın ikinci yarısında yapılması daha mümkün" dedi. Davos'ta Bloomberg'in etkinliğinde konuşan IMF Başkanı Kristalina Georgieva ise küresel ekonominin 2023'ten daha iyi performans göstereceğini belirtti. IMF Başkanı, ABD'de faiz oranları düşmeye başladıkça ekonominin de yumuşak iniş yapacağını öngördü. Dünya ekonomisinin 2023'te dirençli olduğunu kanıtladığını söyleyen Başkan, 2023 yılında küresel ekonominin beklenenden biraz daha iyi performans gösterdiğini dile getirdi. Georgieva ayrıca Çin ekonomisinin yapısal reformları gerçekleştirmediği sürece ekonomik büyümenin yüzde 4'ün altında kalacağına dikkat çekti.

Çin'in hem kısa vadeli hem de uzun vadeli zorluklarla karşı karşıya olduğunu söyleyen Georgieva, kısa vadede, Çin'in emlak sektörünün hala "düzeltilmeye" ihtiyacı olduğunu ve yerel yönetim borçlarının yüksek seviyede olduğunu belirtti. Georgieva, daha uzun vadede ise demografik değişikliklere ve "güven kaybına" dikkat çekti. Georgieva, "Nihayetinde Çin'in ihtiyacı olan şey, ekonomiyi açmaya devam etmek, büyüme modelini daha çok iç tüketime yönelik olarak dengelemek, yani insanlarda daha fazla güven yaratmak için yapısal reformlardır, böylece insanlar tasarruf etmez, daha fazla harcarlar. Tüm bunlar Çin'in, reformların yokluğunda büyüme oranlarında %4'ün altına inen oldukça önemli bir düşüş olacağını tahmin ettiğimiz durumla başa çıkmasına yardımcı olacaktır" dedi.

ECB/Villeroy: Faiz indirimi konusunda acelemiz yok, sabırlı olmalıyız

Davos’ta katıldığı bir etkinlikte konuşan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi Francois Villeroy bankanın ne zaman faiz indireceği tartışmalarına girmek istemediğini belirtti. Enflasyonda zafer ilan etmek için erken olduğunu belirten Villeroy, “ECB Avrupa'da yumuşak inişi ve resesyona girmemeyi başardı. Faiz indirimi konusunda acelemiz yok, sabırlı olmalıyız. Bir faiz indirimine karar verirsek %2 civarında sağlam bir enflasyon görünümüne sahip olmalıyız” dedi.

ECB/Centeno: Faiz indirimlerini tartışmaya hazır olmalıyız

ECB Yönetim Konseyi üyesi ve Portekiz MB Başkanı Mario Centeno Davos'ta yaptığı açıklamada, ECB'nin faiz indirimlerini tartışmaya hazır olması ve hiçbir politika seçeneğini masadan kaldırmaması gerektiğini söyledi. Reuters Küresel Piyasalar Forumu'nda konuşan Centeno, "Zamanı geldiğinde faiz indirimlerini tartışacağız. Bana bunun zamanı olup olmadığını sorarsanız, bence konuları tartışmaya hazırlıklı olmalıyız ve verilere bağımlı olmak, tüm verileri dikkate almak anlamına gelir" dedi. Centeno, piyasalar tarafından bu bahar başlaması beklenen faiz indirimleri konusunun erken olduğunu söyleyen bazı meslektaşlarına yanıt olarak hiçbir seçeneğin masadan kaldırılmaması gerektiğini vurguladı.

Harvard/Kenneth Rogoff: Jeopolitik gelişmeler meslek yaşamım boyunca gördüklerimin en kötüsü

Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Kenneth Rogoff son dönemde artan jeopolitik gelişmelerin meslek yaşamı boyunca gördüğü en kötüsü olduğunu söyledi. Davos Zirvesi'nde Bloomberg'e konuşan Rogoff ekonomide durgunluk olmazsa bu sene Fed'den piyasaların beklediği gibi 6 faiz indirimi beklentisinin 'boş bir hayal' olduğunu söyledi. Rogoff , "Eğer yumuşak iniş olursa 6 indirim bir hayal olur. 2 veya 3 kez indirim olur. Eğer derin bir durgunluk olursa -ki bu mümkün- o zaman nasıl olur bilmiyorum ama çok fazla faiz indirimi olur 6 değil, belki 15 kez indirim olabilir" değerlendirmesini yaptı.

ECB/Valimaki: Erken hareket etmek yerine biraz daha beklemeliyiz

ECB’nin Finlandiyalı üyesi Tuomas Valimaki, ECB'nin enflasyonu %2'ye düşürme konusunda ilerleme kaydettiğini ancak faiz indirimlerinin gündeme gelmeden önce daha fazla kanıta ihtiyacı olduğunu söyledi. Valimaki, politika yapıcıların erken hareket etmek yerine biraz daha beklemeleri gerektiğini söyledi. Valimaki, "Bu kısıtlayıcı seviyeden erken bir çıkış yapmaktansa biraz daha beklemek daha iyidir. Enfl asyona karşı erken zafer ilan etmekten kaçınmalıyız. Beklemek ve ücretlerle ilgili verilerin nasıl geliştiğini görmek daha iyi olacaktır" dedi. Valimaki, politika eylemi için herhangi bir takvim vermeyi reddetti ancak şu ana kadar ECB'nin kendi Aralık projeksiyonlarının ve faiz görünümünün yanlış olacağını gösteren hiçbir ücret verisi görmediğini söyledi. Valimaki, "Ancak bu bizim tahminlerimizin piyasanın tahminlerinden daha doğru olmasına bağlı ve biz de kesinlikle buna inanıyoruz" dedi.

BlackRock: Fed'den faiz indirimi beklentileri iyimser

BlackRock Başkan Yardımcısı Philipp Hildebrand enflasyonun beklenenden daha yapışkan olması durumunda piyasalardaki Fed faiz indirimi beklentilerinin aşırı olabileceği uyarısı yaptı. Hildebrand Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı değerlendirmelerde ABD enflasyonundaki yavaşlamanın finansal piyasalarda yanlış hissiyata sebep olduğunu belirtti. Hildebrand konuya dair "Enflasyon hızlı biçimde düşmeye devam edecek, bu beklenti nedeniyle piyasaların ABD'de faiz indirimini aşırı fiyatladığını düşünüyorum" şeklinde konuştu.