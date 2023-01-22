Fas, Avrupa Parlamentosu tasarısını kınadı

Fas Yüksek Yargı Konseyi Genel Sekreteri Mustafa el-Ebzar, Konseyin konuya ilişkin yazılı açıklamasını başkent Rabat'ta düzenlenen basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı.

Açıklamada, AP'nin, kendisini Fas yargısını yargılayacak bir makam olarak görmesinin kınandığı belirtildi.

Yargıya yapılan müdahale ve mahkeme kararlarına etki etme çalışmasının reddedildiği açıklamada, karar tasarısında adı geçen kişilerin serbest bırakılması için yargı makamlarına baskı yapılması çağrısı da kınandı.

Açıklamada, karar tasarısında adı geçen kişilerin kanunun garanti ettiği adil yargılama ilkesinden faydalandığı aktarıldı.

Fransa'nın Strazburg kentinde 19 Ocak'ta toplanan AP Genel Kurulunda "Brezilya, Fas ve Karabağ'daki İnsan Hakları İhlalleri" başlıklı karar tasarıları kabul edilmişti.

Fas ile ilgili tasarı

Fas ile ilgili karar tasarısında ise AP milletvekilleri, Fas makamlarına "medya özgürlüğüne saygı duyma ve gazetecileri taciz etmekten vazgeçme" çağrısı yaptı.

Cezaevindeki Ömer Radi, Süleyman Raysuni ve Tevfik Buaşrin gibi gazetecilerin serbest bırakılmasını talep eden AP milletvekilleri, Fas'ın gazetecileri takip ettiğini öne sürdü ve AB ülkelerinin Fas'a bu tür teknolojileri satmamasını istedi.

Tasarıda ayrıca, AP'deki yolsuzluk soruşturmasında geçen Fas ile ilgili iddialar nedeniyle milletvekillerinin endişeli olduğu, Katar'a yönelik alınan kısıtlayıcı kararların Rabat'a da uygulanması gerektiği savunuldu.

Tasarıda, AB'nin ve üye ülkelerin Fas'taki gazetecilerin ve siyasi tutukluların durumunu gündeme getirmeye devam etmesi çağrısı yer aldı.