Fas’ın ilk kadın başbakanı Fatma Zehra el-Mansuri yemin ederek göreve başladı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Fas’ta Başbakan Fatma Zehra el-Mansuri tarafından kurulan yeni hükümet, düzenlenen yemin töreninin ardından resmen göreve başladı. Ülke tarihinde başbakanlık görevini üstlenen ilk kadın olan Mansuri’nin liderliğindeki kabinenin üyeleri, başkent Rabat’taki Kraliyet Sarayı’nda Kral 6. Muhammed’in huzurunda yemin etti.

Fas haber ajansı MAP’ın aktardığı bilgilere göre Kral 6. Muhammed, yeni hükümetin bakanlarını Kraliyet Sarayı’nda kabul etti. Bakanlar, törende sırayla yemin ederek görevlerine resmiyet kazandırdı.

32 kişilik kabinede yedi kadın görev aldı

Yeni hükümet toplam 32 bakandan oluşuyor. Başbakan Fatma Zehra el-Mansuri’nin de aralarında bulunduğu yedi kadın, kabinede görev üstlendi. Hükümetteki kadın temsilinin yanı sıra önceki dönemde görev yapan bazı önemli isimlerin yeni kabinede de yer alması dikkat çekti. İçişleri Bakanı Abdulvafi Leftit, Dışişleri Bakanı Nasır Burita ve Adalet Bakanı Abdüllatif Vehbi görevlerini korudu. Bu isimlerin yeni hükümette de yer almasıyla söz konusu bakanlıklarda devamlılık sağlanmış oldu.

Fas siyasetinde tarihi dönem başladı

Fatma Zehra el-Mansuri’nin başbakanlık görevine gelmesi, Fas siyasi tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti. Yeni hükümetin yemin ederek göreve başlamasıyla birlikte ülkede yönetimin yeni dönemi resmen başlamış oldu.