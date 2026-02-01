Fast food devi, iflas başvurusunun ardından borsadan da çıkarılıyor

Dünya genelinde 2 bin 200’den fazla restoranı yöneten franchising şirketi FAT Brands, iflas süreci nedeniyle Nasdaq kotasyonundan çıkarılıyor.

Şirketin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunduğu bildirimde, kararın iflas başvurusu, özkaynak yapısındaki bozulma ve listeleme koşullarının sürdürülebilirliğine ilişkin belirsizlikler nedeniyle alındığı belirtildi.

İşlemler 4 Şubat’ta duracak

Nasdaq, FAT Brands’e resmi çıkarma bildirimini hafta ortasında iletti. Bildirimde, şirketin mali durumunun borsada işlem görme kriterleriyle bağdaşmadığına dikkat çekildi. Bu doğrultuda FAT Brands hisselerinde işlemler 4 Şubat itibarıyla askıya alınacak. Şirket yönetimi ise Nasdaq kararına itiraz etmeyeceğini açıkladı.

Hisseler “pembe tahta” yolunda

Nasdaq’tan çıkarılmanın ardından FAT Brands hisselerinin OTC Markets Group bünyesindeki Pink Limited Market’te işlem görmesi bekleniyor. “Pembe tahta” olarak bilinen bu piyasada likidite ve şeffaflık, ulusal borsalara kıyasla oldukça sınırlı. Bu durum, hisseler üzerinde ek satış baskısı ve sert fiyat hareketleri riskini artırıyor.

1 dolar uyarısı çoktan gelmişti

Nasdaq’ın kararı, daha önce yapılan uyarıların ardından geldi. FAT Brands, hisselerinin en az 30 iş günü boyunca 1 doların altında kaldığını kabul etmişti. Ayrıca A sınıfı hisselerin piyasa değeri 35 milyon doların, B sınıfı hisselerin piyasa değeri ise 1 milyon doların altına düştü. Bu tablo, kotasyon kurallarının birden fazla başlıkta ihlal edildiğine işaret etti.

1,3 milyar dolarlık borç yükü

Cnbc-e'nin aktardığına göre şirket, agresif satın alma stratejisi sonucu oluşan 1,3 milyar doları aşan borcunu yeniden yapılandırmak amacıyla iflas korumasına başvurdu. 2017’de halka açılan FAT Brands, Fatburger, Johnny Rockets, Twin Peaks, Great American Cookies, Round Table Pizza ve Fazoli’s gibi markaların da yer aldığı 18 markalık geniş bir portföy oluşturmuştu.