Fas'ta 4 partili koalisyon hükümeti kuruluyor

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Mutabakat, Asalet ve Modernizm Partisi (PAM), İstiklal Partisi, Halk Güçleri Sosyalist Birliği (USFP) ve İlerleme ve Sosyalizm Partisi (PPS) tarafından yayımlanan ortak bildiriyle duyuruldu.

Bildiride liberal eğilimli PAM, muhafazakar İstiklal Partisi, sol eğilimli USFP ve yine sol eğilimli PPS'nin yeni siyasi çoğunluk çatısı altında bir araya geldiği belirtildi.

Ortak metinde, en kısa sürede hükümet programının hazırlanacağı, programın uygulanabilirliğini sağlayacak şekilde liyakat, siyasi basiret ve dürüstlük kriterlerini taşıyan bakan adaylarının önerileceği ve güçlü, uyumlu bir yürütmenin teşkil edileceği ifade edildi.

Mansuri 207 sandalyeli çoğunlukla görevde

Fas Kralı 6. Muhammed, 29 eylül'de icra edilen seçimlerde 97 sandalye elde ederek birinci gelen PAM'ın lideri Fatma Zehra Mansuri'yi hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

395 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde hükümetin güvenoyu alabilmesi için 198 sandalye gerekiyor. PAM'ın 97, İstiklal Partisi'nin 65, USFP'nin 26 ve PPS'nin 19 sandalyesiyle birlikte oluşan yeni koalisyon 207 sandalyeye ulaşarak anayasal çoğunluk eşiğini aştı.