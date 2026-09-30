Fas'ta bir ilk: Kadın belediye başkanı başbakanlık koltuğuna geçti

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Fas'ta parlamento seçimlerinin ardından hükümeti kurma görevi Fatima Ezzahra El Mansouri'ye verildi. Kral 6. Muhammed'in kararıyla başbakanlık görevine getirilen Mansouri, ülke tarihinde bu görevi üstlenen ilk kadın olarak kayıtlara geçti. Mansouri aynı zamanda Arap dünyasında bu makama gelen ikinci kadın siyasetçi oldu. Bu unvanı daha önce Tunus'un eski Başbakanı Najla Buden taşımıştı.

Seçimden birinci çıkan parti görevi aldı

Kraliyet Sarayı'nın açıklamasına göre Mansouri'nin görevlendirilmesi, parlamento seçimlerinden dört gün sonra gerçekleşti. Merkezci Özgünlük ve Modernlik Partisi (PAM), seçimlerde sandıktan birinci parti olarak çıktı. Parti, kuruluşundan bu yana ilk kez bir parlamento seçiminde birinci sırada yer aldı.

Seçimlerin, Sebte'deki göç krizi ve gençlerin öncülüğündeki protestoların ardından gerçekleştirilmesi dikkat çekti. PAM'ın yaklaşık 1 milyon seçmenin desteğini aldığı belirtildi.

Kralın başbakan atama yetkisi

Fas'ta başbakanın belirlenmesine ilişkin sistem, 2011 yılındaki Arap Baharı protestolarının ardından yapılan anayasa değişikliğiyle şekillendi. Bu düzenlemeye göre Kral, parlamentoda en fazla sandalyeye sahip olan parti içerisinden başbakanı belirlemekle yükümlü.

Marakeş'ten hükümetin başına

Hukuk eğitimi alan Mansouri, siyasi kariyerinde Marakeş Belediye Başkanlığı görevini iki dönem yürüttü. Aynı zamanda milletvekilliği yapan Mansouri, 2008 yılında kurulan PAM'ın ilk üyeleri arasında yer aldı. Eski Marakeş Paşası Abderrahman el-Mansouri'nin kızı olan yeni başbakan, Fransa'daki Montpellier Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı.

Mansouri'nin Marakeş'teki arazi işlemleriyle ilgili gündeme gelen çıkar çatışması iddialarını reddettiği ve bu iddiaları karalama kampanyası olarak nitelendirerek hukuki süreç başlattığı aktarıldı.

Yeni hükümeti zorlu koalisyon süreci bekliyor

Mansouri'nin liderliğinde kurulacak hükümetin önünde koalisyon görüşmeleri bulunuyor. Seçim sistemi, tek bir partinin tek başına hükümet kurmasına imkan vermiyor. PAM yönetimi diğer siyasi partilerle iş birliğine açık olduğunu açıklarken, Adalet ve Kalkınma Partisi ile Demokratik Sol Federasyonu muhalefette kalacaklarını duyurdu.

Gündemin ilk sıralarında ekonomi var

Yeni hükümetin öncelikli gündemleri arasında enflasyonla mücadele, istihdamın artırılması ve ücretlerin yükseltilmesi bulunuyor. Hükümetin bir diğer önemli sınavı ise 2030 FIFA Dünya Kupası için yapılması planlanan milyarlarca dolarlık yatırımların yönetimi olacak.