Fas'ta deprem felaketi: Çok sayıda ölü var

Fas'ın Marakeş kentinde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fas İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre, depremde 632 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yazılı açıklamada, Marakeş'in El-Huz bölgesinde meydana gelen depremde ölü sayısının 632, yaralı sayısının 329'a çıktığı belirtildi.

Açıklamada, depremin merkez üssü El-Huz bölgesinde 290, Tarudant'ta 190, Şişava'da 89, Verzazat'ta 30, Marakeş'te 13, Azila'da 11, Agadir'de 5, Kazablanka'da 3 ve Yusifiyye bölgesinde de bir kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Fas Silahlı Kuvvetleri, yerel yönetimler, güvenlik güçleri, sivil savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği, insani yardımların deprem bölgelerine ulaştırılması için tüm imkanların seferber edildiği kaydedildi.

Fas medyası, yerel saatle 23.10'da meydana gelen depremin başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerinde de hissedildiğini belirtmişti.

Ülke basınında geçen ilk bilgilerde depremin 6,8 büyüklüğünde olduğu aktarılırken, Almanya Sismoloji Merkezi de depremin büyüklüğünü 7 olarak açıkladı.

Ülkede kan bağışı için çağrılar yapılırken, Fas'taki kurtarma ekipleri de yıkılan binaların enkazında kalanları kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Ekiplerin, yolların hasar görmesi ve kapanması nedeniyle deprem bölgelerine ulaşmakta zorlandığı belirtiliyor.