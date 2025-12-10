  1. Ekonomim
  Fas'ta facia! İki bina çöktü: Çok sayıda kişi yaşamını yitirdi
Fas'ta çok sayıda insanın yaşadığı iki bina çöktü. Çökmenin nedenine ise ilk bilgilere göre henüz ulaşılamadı. Korkunç olayda en az 19 kişinin öldüğü duyuruldu. Yetkililerden faciayla ilgili resmi bir açıklama bekleniyor.

Binaların çok eski olduğu vurgulandı

Yerel basında yer alan haberlerde bölgedeki binaların çok eski olduğu ve sık sık benzer olayların yaşandığı kaydedildi. Bölge sakinlerinin sürekli endişe içinde yaşadığı da belirtilirken bugün yıkılan binalara herhangi bir tadilat ve güçlendirme yapılmadığı da vurgulandı.

