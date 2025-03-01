Fas’ta kuraklık krizi: Kral, Kurban Bayramı için koyun almama çağrısı yaptı

Fas Kralı 6. Muhammed, ülkede artan kuraklık ve yükselen enflasyon nedeniyle halkı bu yılki Kurban Bayramı'nda koyun almaktan kaçınmaya çağırdı. Ülkede koyun sürüleri azalırken, fiyatlar birçok ailenin bütçesini aşar hale geldi.

Devlet televizyonu Al Aoula'da okunan mektubunda Kral, iklim değişikliği ve ekonomik zorlukların hayvan sayısında ciddi düşüşe neden olduğunu belirterek, “Bu zorlu koşullarda kurban kesmek, özellikle dar gelirli vatandaşlarımız için büyük bir yük olacaktır” dedi.

Hayvancılık krizi derinleşiyor

Fas Tarım Bakanlığı’na göre, yağış miktarı son 30 yılın ortalamasının %53 altında kaldı. 2016’dan bu yana koyun ve sığır sürüleri %38 oranında azaldı. Artan yem maliyetleri ve azalan otlak alanları ise çobanları zor durumda bıraktı.

Fiyatlar geliri aşıyor

Aylık asgari ücretin yaklaşık 3.000 Fas dirhemi (yaklaşık 11.000 TL) olduğu ülkede, bir koyunun fiyatı çoğu zaman hane halkı gelirini aşıyor. Fas Vatandaşlık Merkezi’nin araştırmasına göre, geçen yıl ailelerin %55’i kurbanlık masraflarını karşılamakta zorlandı.

Geçici çözümler aranıyor

Hükümet, fiyatları dengelemek amacıyla canlı hayvan ve kırmızı et üzerindeki ithalat vergilerini kaldırdı. Ayrıca Romanya, İspanya ve Avustralya’dan koyun ithalatı sübvanse ediliyor. Ancak bu adımlar, ani fiyat artışlarının etkisini hafifletmekte yetersiz kalıyor.

Dayanışma çağrısı

Fas, yaklaşık 30 yıl sonra ilk kez vatandaşlarından Kurban Bayramı geleneğinden vazgeçmelerini talep ediyor. Kral 6. Muhammed, “Bayramı en iyi koşullarda geçirmek istiyoruz. Ancak toplumsal dayanışma göstererek zor günleri birlikte aşabiliriz” dedi.

Bu çağrı, Fas’ın tarımdan sanayiye dönüşen karma ekonomisinin kırılgan noktalarını bir kez daha gözler önüne serdi. Halk, ekonomik baskılarla boğuşurken, Kurban Bayramı’nda sosyal dayanışmanın ön plana çıkması bekleniyor.