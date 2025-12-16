Fas'ta sel ve fırtına nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi (Video)

Olumsuz hava koşullarının ülkenin farklı bölgelerinde ciddi hasara, can kayıplarına ve ulaşımda aksamalara yol açtığı belirtildi.

Kıyı kesimlerinde bazı bölgeler sel suları altında kalırken, iç ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle çok sayıda yerleşim yerine ulaşımın geçici olarak kesildiği kaydedildi.

Fas resmi haber ajansı MAP'a göre, Asfi Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinde bölgeyi etkisi altına alan olağanüstü hava koşulları ve ardından meydana gelen büyük sel felaketine ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, sel ve şiddetli fırtına nedeniyle yaşanan can kaybının 37 olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Yetkililer, kayıpların bulunmasına yönelik arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü, selden etkilenen bölgelerde güvenliğin sağlanması için gerekli önlemlerin alındığını ve afetten zarar görenlere destek ve yardım ulaştırılması amacıyla yoğun bir seferberliğin devam ettiğini aktardı.

Fas'ta dün özellikle kıyı bölgelerinde sel ve su baskınları, iç ve yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı yaşandığı, sel ve soğuk hava koşulları nedeniyle 16 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.