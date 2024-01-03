Fas'ta, Türkiye varışlı gemide 1.4 ton kokain ele geçirildi
Fas'ın kuzeyinde yer alan Tanger Med Limanı'nda, Türkiye varışlı gemide muz kasalarına gizlenen 1.48 ton kokain ele geçirildi.
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Fas polisi, ülkenin kuzeyindeki Tanger Med Limanı'nda muz kasalarına gizlenmiş 1.48 ton kokain ele geçirildiğini duyurdu.
Reuters'in aktardığına göre, Avrupa bandıralı geminin Güney Amerika'dan Türkiye'ye gittiği belirtildi.
Polis, uyuşturucu operasyonunun İspanya güvenlik güçleriyle işbirliği içinde gerçekleştirildiğini bildirdi. Konuya ilişkin soruşturma sürüyor.