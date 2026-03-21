  1. Ekonomim
  2. Dünya
Takip Et

FBI, İran bağlantılı siber aktörlerin Telegram üzerinden muhalifleri hedef aldığını belirtti

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), İran bağlantılı siber aktörlerin Telegram aracılığıyla dünya genelinde muhalifleri ve rejim karşıtı grupları hedef aldığını bildirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

FBI'ın Siber Bölümünün, sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran bağlantılı siber aktörlerin Telegram uygulamasını komuta ve kontrol altyapısı olarak kullandığı, böylece dünya genelinde muhalifleri ve rejim karşıtı grupları hedef aldığı belirtildi.

Söz konusu faaliyetler kapsamında zararlı yazılımların yayıldığı bildirilen açıklamada, bu durumun veri sızıntıları ve itibar kaybına yol açtığı ifade edildi.

Açıklamada, İran istihbaratıyla bağlantılı aktörlerin kullandığı yöntemler ile bu tür saldırılara karşı alınabilecek önlemlere ilişkin yeni bir uyarı raporunun yayımlandığı kaydedildi.

