FBI, tüm dünyayı izinsiz gözetleme yetkisini uzatmak istiyor

Reuters'ın FBI'ın yayımladığı açıklamaya dayandırdığı habere göre Wray, bu yetkinin feshedilmesini "tek taraflı silahsızlanma" diye tanımlayacak.

Wray'in Senato'dan yetkinin uzatılmasını isteyeceği oturumda İran ve Çin'den gelen tehditleri gündeme getirmesi ve gözetim yetkisinin ABD ulusal güvenliği için hayati önemde olduğunu söylemesi bekleniyor.

FBI'a Dış İstihbarat Gözetleme Yasası kapsamında verilen yetkinin süresi bu ayın sonunda dolacak.

Yetki son yıllarda her iki partiden de milletvekilleri tarafından mercek altına alınmış ve bu yetkiyle yabancı hedeflerin gözetimi yapılırken ABD vatandaşlarının verilerinin de toplandığı iddiaları incelenmişti.

Geçen ay her iki partiden milletvekilleri yeni bir yasa tasarısı sunarak, Amerikan vatandaşlarının iletişimlerinin takip edilmesine yeni sınırlar getirilmesini ve bunun için dış istihbarat çalışmalarının bahane olarak gösterilmesinin engellemesini teklif etmişti.

ABD'li yetkililer gözetim için yasal izin gerekliliğine karşı çıkarak, toplanan bilgilerin siber tehditler ve ABD'ye yönelik dış istihbarat operasyonlarını engellemek için kritik önemde olduğunu söyleyerek yasa tasarısına karşı çıkmıştı.

Hukuk Komitesi'nin karşısına çıkacak olan Christopher Wray, Kongre baskını ve ABD Başkanı Biden'ın oğlu Hunter Biden'la ilgili yürütülen soruşturmalar ve FBI'ın sosyal medya şirketlerine muhafazakarları sansürlemesi için baskı uyguladığı iddiaları nedeniyle Cumhuriyetçilerin en çok eleştirdiği isimlerden biri.