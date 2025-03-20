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FBI'yı eleştiren ajan, gizli bilgi sızdırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı

ABD'de, daha önce Federal Soruşturma Bürosu'nu (FBI) eleştiren bir FBI ajanı, gizli bilgileri sızdırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Haber Merkezi
AA
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FBI'yı eleştiren ajan, gizli bilgi sızdırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı
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İddianameye göre, yaklaşık 15 yıldır FBI'da görev yapan Jonathan Buma, korunması gerektiğine dair açık uyarılar içermesine rağmen yaklaşık 130 gizli dosyanın çıktısını alarak bu bilgileri başka kişilerle paylaştı.

Buma'nın kariyeri hakkında yazdığı kitabın taslağının "FBI'ın yabancı bir ülkenin kitle imha silahları programına yönelik soruşturmaları" hakkında ayrıntılar içerdiği ve bu taslağın e-posta aracılığıyla "ortaklarıyla" paylaştığı iddia edildi.

FBI ajanı gözaltına alındı

Buma, 17 Mart'ta New York'taki John F. Kennedy (JFK) Uluslararası Havalimanı'nda, yurt dışına çıkmak üzere uçağa binmeye hazırlanırken gözaltına alındı.

Ön duruşmasının ardından serbest bırakılan Buma'nın suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

Buma'nın FBI'nın bazı soruşturmaları ele alış şekline ilişkin eleştirilerini medya, hükümet kurumları ve Kongreye açıklamalarıyla dile getirdiği biliniyor.

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