  Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook, Trump'ın görevden alma girişimine karşı dava açtı
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook, Trump'ın görevden alma girişimine karşı dava açtı

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden alma hamlesine karşı dava açtı.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook, Trump'ın görevden alma girişimine karşı dava açtı
ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook, Başkan Donald Trump'ın kendisini görevden alma hamlesine karşı Washington'daki federal mahkemede bugün dava açtı.

Bu dava, ABD merkez bankasının bağımsızlığı konusunda hukuki bir mücadeleyi başlatıyor.

Konut dolandırıcılığı ile suçlanıyordu

Trump, Cook'u iki konut mülküyle bağlantılı olarak ipotek dolandırıcılığı yaptığı iddiaları üzerine görevden aldığını belirtmişti. Ancak Cook, herhangi bir suçla itham edilmediğini veya mahkum edilmediğini, Fed Yasası'nın başkanın bir yönetim kurulu üyesini yalnızca “nedene bağlı olarak” görevden alabileceğini öne sürdü.

Fed’in bağımsızlığı konusunda kritik dava

Bu hukuki mücadelenin, Fed’in bağımsızlığı konusunda tarihi bir öneme sahip olduğu ve Yüksek Mahkeme'ye kadar uzanabileceği bekleniyor.

