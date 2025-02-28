  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Federal yargıç, Musk'ın başında olduğu DOGE çalışanlarından ifade istedi
Takip Et

Federal yargıç, Musk'ın başında olduğu DOGE çalışanlarından ifade istedi

Amerikan İşçi Federasyonu ve diğer sendikalar tarafından ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ve DOGE'ye karşı açılan davanın ilk duruşması yapıldı. Federal yargıç, Musk'ın başında olduğu DOGE çalışanlarından ifade istedi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Federal yargıç, Musk'ın başında olduğu DOGE çalışanlarından ifade istedi
Takip Et

The New York Times gazetesinin haberine göre, Amerikan İşçi Federasyonu ve diğer sendikalar tarafından ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ve DOGE'ye karşı açılan davanın ilk duruşması yapıldı.

Davacılar, DOGE personelinin Çalışma Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı ve Tüketici Finansal Koruma Bürosu sistemlerine erişiminin engellenmesini istedi.

DOGE personelinin federal hükümet çalışanlarına ait kişisel bilgileri ve diğer hassas kayıtları içeren çok sayıda federal kurumun veri sistemine erişim sağladığını belirten davacılar, bu durumun federal yasaları ihlal ettiğini savundu.

DOGE çalışanları ifade verecek

Yargıç John Bates, konuya ilişkin DOGE ekibinden, Çalışma Bakanlığından, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı'ndan ve Tüketici Finansal Koruma Bürosu'ndan yetkililerin ifadesini talep etti.

Bates, yetkililerin ifade süresini toplam 8 saatle sınırlandırdı.

Binlerce federal hükümet çalışanının işine son verilmişti

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, "federal bürokrasi ve israfı azaltmak" yönünde politikalar benimseyeceğini duyurmuş, bu kapsamda kurulan Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başına milyarder iş insanı Elon Musk getirilmişti.

Trump'ın talimatı ve DOGE'nin başındaki Musk'ın çalışmalarıyla federal kurumlarda görev yapan binlerce kişinin işine son verilmişti.

ABD'de federal mahkeme, DOGE'nin federal kurumlardaki veri sistemlerine erişmesini ve çalışanlarını işten çıkarmasını engelleme talebiyle açılan davayı reddetmişti.

Bakan Kacır: Yeni teknolojilerde Türkiye'ye yabancı yatırımcı ilgisi daha da artacakBakan Kacır: Yeni teknolojilerde Türkiye'ye yabancı yatırımcı ilgisi daha da artacakEkonomi
Para arzı nedir? Para arzının artması ya da azalması durumunda ekonomide ne olur?Para arzı nedir? Para arzının artması ya da azalması durumunda ekonomide ne olur?Ekonomi

 

Dünya
Irak: Ceyhan Limanı üzerinden petrol ihracatı başlayacak
Irak: Ceyhan Limanı üzerinden petrol ihracatı başlayacak
Epstein davasına ait belgelerin ilk kısmı yayınlandı
Epstein davasına ait belgelerin ilk kısmı yayınlandı
İsrail istihbaratı Türkçe bilen personel arıyor! İlan yayınlandı
İsrail istihbaratı Türkçe bilen personel arıyor! İlan yayınlandı
TÜGİS’ten Ramazan ayında güvenli gıda tüketimi uyarısı: Gıda okuryazarlığı hayati önem taşıyor
TÜGİS’ten Ramazan ayında güvenli gıda tüketimi uyarısı: Gıda okuryazarlığı hayati önem taşıyor
Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'ne bağlı yüzlerce federal çalışanın işine son verildi
Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'ne bağlı yüzlerce federal çalışanın işine son verildi
Trump: Ukrayna ile yapılacak maden anlaşması sürdürülebilir bir ilişkinin temelini oluşturacak
Trump: Ukrayna ile yapılacak maden anlaşması sürdürülebilir bir ilişkinin temelini oluşturacak