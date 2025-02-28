Federal yargıç, Musk'ın başında olduğu DOGE çalışanlarından ifade istedi

The New York Times gazetesinin haberine göre, Amerikan İşçi Federasyonu ve diğer sendikalar tarafından ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ve DOGE'ye karşı açılan davanın ilk duruşması yapıldı.

Davacılar, DOGE personelinin Çalışma Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı ve Tüketici Finansal Koruma Bürosu sistemlerine erişiminin engellenmesini istedi.

DOGE personelinin federal hükümet çalışanlarına ait kişisel bilgileri ve diğer hassas kayıtları içeren çok sayıda federal kurumun veri sistemine erişim sağladığını belirten davacılar, bu durumun federal yasaları ihlal ettiğini savundu.

DOGE çalışanları ifade verecek

Yargıç John Bates, konuya ilişkin DOGE ekibinden, Çalışma Bakanlığından, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı'ndan ve Tüketici Finansal Koruma Bürosu'ndan yetkililerin ifadesini talep etti.

Bates, yetkililerin ifade süresini toplam 8 saatle sınırlandırdı.

Binlerce federal hükümet çalışanının işine son verilmişti

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, "federal bürokrasi ve israfı azaltmak" yönünde politikalar benimseyeceğini duyurmuş, bu kapsamda kurulan Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başına milyarder iş insanı Elon Musk getirilmişti.

Trump'ın talimatı ve DOGE'nin başındaki Musk'ın çalışmalarıyla federal kurumlarda görev yapan binlerce kişinin işine son verilmişti.

ABD'de federal mahkeme, DOGE'nin federal kurumlardaki veri sistemlerine erişmesini ve çalışanlarını işten çıkarmasını engelleme talebiyle açılan davayı reddetmişti.