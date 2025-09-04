Federal yargıç, Trump’ın Harvard fonlarını dondurma girişimini anayasaya aykırı buldu

ABD basınına göre, Boston Bölge Mahkemesi Yargıcı Allison Burroughs, Harvard Üniversitesi'nin ve çalışanlarının Trump'ın kararına karşı açtığı dava hakkında 84 sayfalık kararını açıkladı.

Kararda, Trump'ın söz konusu kararının anayasanın "ifade özgürlüğü" hakkına aykırı olduğunu belirten yargıç, fonların üniversiteye tekrar aktarılmasına hükmetti.

Trump yönetiminin Harvard'ın antisemitizm ile mücadelede geç kaldığı gerekçesiyle fonları kestiğine işaret eden Burroughs, "Yönetimden alınan kayıtlar, davalı tarafın (Trump) ülkenin en büyük üniversitesine karşı hedefli, ideoloji temelli saldırısında antisemitizmi bir maske olarak kullandığından başka bir sonuca varmayı zorlaştırıyor." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Federal hükümet, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteyi, başta Filistin'e destek için düzenlenen kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek federal fonlarını dondurmakla tehdit etmişti.

Bu süreçte Adalet Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Genel Hizmetler İdaresi (GSA) ortaklığıyla "Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü" kurulmuştu.

Trump yönetimi, Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermiş, üniversite de federal hükümetin fonları dondurmasının hukuka aykırı olduğunu savunarak bu kararı engellemek üzere dava açmıştı.