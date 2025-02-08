Federal Yargıç, Trump’ın USAID çalışanlarını ücretli izne çıkarmasını engelledi 

Bir federal yargıç, Trump yönetiminin, 2.200 USAID çalışanını ücretli izne çıkarma planını geçici olarak durdurdu. Bölge Yargıcı Carl Nichols, iki federal çalışan derneğinin itirazını kabul ederek, Trump’ın planını yürürlüğe girmesinden saatler önce engelledi.

USAID (ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı), başta yardım ve kalkınma projeleri olmak üzere, dünya çapındaki önemli görevleri yerine getiren bir hükümet kurumu. Ancak Trump yönetimi, ajansın faaliyetlerini kısıtlamaya yönelik ciddi adımlar atarak ajansın neredeyse tüm fonlarını kesti ve çalışanlarını izne çıkarmaya başladı.

Yargıcın kararı, USAID'in tasfiyesini geri alıyor

Nichols, USAID çalışanlarının izne çıkarılmasını engellerken, bunun ajansın tasfiyesiyle ilgili bir karar olmadığını belirtti. Ancak, Trump yönetiminin ajansın faaliyetlerini sonlandırma çabalarına büyük bir darbe vurdu. USAID, Amerika'nın en önemli denizaşırı kalkınma kolu olarak, yaklaşık 10.000 kişiye istihdam sağlıyor ve bu ajansın işleyişindeki aksama, dünya çapında milyonlarca insana ulaşan yardım programlarını olumsuz etkiliyor.

Trump, USAID'in kapatılmasını talep ediyor

Trump, kararın hemen öncesinde sosyal medyada USAID'in kapatılmasını talep etti. Ancak, Demokrat milletvekilleri ve çalışan dernekleri, Başkan’ın Kongre’den onay almadan ajansı kapatma yetkisi olmadığını savundu. Amerikan Dış Hizmetler Birliği ve Amerikan Kamu Çalışanları Federasyonu, Trump’ın bu hamlesinin anayasa dışı olduğunu belirterek yasal bir mücadele başlattı.

Tartışmalı adımlar, dünya çapındaki yardımları tehdit ediyor

Trump yönetiminin aldığı önlemler sadece USAID çalışanlarını değil, aynı zamanda yardım programlarını da hedef alıyor. Sudan'daki su ihtiyaçları, gıda yardımları ve hayat kurtarıcı projeler kesinti nedeniyle durma noktasına geldi. Trump yönetimi, USAID’in dünyanın en büyük yardım ajanslarından biri olduğunu göz ardı ederek, dünya çapında milyonlarca insanı etkileyen kalkınma programlarını askıya aldı.

Bu karar, ABD’nin dış yardımlarının kesilmesinin küresel krizleri nasıl tetikleyebileceğini gözler önüne seriyor. Trump yönetimi ise, kapanan programların yerine daha yapısal reformları gündeme getirme amacında.