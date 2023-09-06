FED'in iki numarası Philip Jefferson oldu

ABD Başkanı Joe Biden tarafından seçilen Jefferson'ın adaylığı, 10'a karşı 88 oyla onaylandı. Böylece, Jefferson Fed'in başkan yardımcılığı görevine gelen ikinci siyahi oldu. Biden, mayıs ayında Philip Jefferson'ı Fed Başkan Yardımcılığına aday göstermişti.

Jefferson, Mayıs 2022'den beri Fed yönetim kurulu üyesi, ancak bu onay onu Powell'ın ikinci komutanı konumuna yükseltiyor ve ABD başkanı Joe Biden'ın Lael Brainard'ı baş ekonomi danışmanı olarak atamasıyla oluşan boşluğu dolduruyor.

Senato'nun Çarşamba günü ilerleyen saatlerde Fed Guvernörü Lisa Cook'un 14 yıllık yeni bir dönem için onaylanması ve Dünya Bankası ekonomisti Adriana Kugler'in son boş Fed yönetim kurulu koltuğunu doldurması için oylama yapması bekleniyordu. Onaylandığı takdirde Kugler, Fed'in üst düzey politika yapıcılarından biri olan ilk Latin Amerikalı olacak.