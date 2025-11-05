  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Felaketin adı Kalmaegi: Filipinler’de bilanço ağırlaşıyor
Takip Et

Felaketin adı Kalmaegi: Filipinler’de bilanço ağırlaşıyor

Filipinler'de Pasifik Okyanusu'ndan gelen Kalmaegi Tayfunu'nun beraberinde getirdiği şiddetli rüzgar ve sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 66'ya yükseldi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Felaketin adı Kalmaegi: Filipinler’de bilanço ağırlaşıyor
Takip Et

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC), tayfunun yol açtığı afet ve kazalara ilişkin açıklamada bulundu.

Tayfunda 66 kişi yaşamını yitirdi

Açıklamada, ülke içinde "Tino" olarak tanımlanan Kalmaegi Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 66'ya yükseldiği bildirildi.

Ölümlerin 49'unun Cebu bölgesinde kayıtlara geçtiği ve çoğunun heyelan ve sellerden kaynaklandığı aktarılarak, tayfun kaynaklı kaybolan 26 kişiyi arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi.

Felaketin adı Kalmaegi: Filipinler’de bilanço ağırlaşıyor - Resim : 1Ulusal basındaki haberlere göre, insani yardım için görevlendirilen Filipinler Hava Kuvvetlerine ait helikopterin Agusan del Sur bölgesinde düşmesi sonucu 6 mürettebat yaşamını yitirdi.

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'i Kasım 2013'te vuran Haiyan Tayfunu'nda 7 bin 300'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

 

Dünya
ABD'li Bakan Duffy: Hükümet kapanması uzarsa hava sahası kapatılabilir
ABD'li Bakan Duffy: Hükümet kapanması uzarsa hava sahası kapatılabilir
Demokratların yerel seçim zaferine Trump'tan ilk yorum: İki nedeni var, Trump oy pusulasında yoktu ve hükümet kapalıydı
Demokratların yerel seçim zaferine Trump'tan ilk yorum
Zohran Mamdani kimdir? New York'un ilk Müslüman belediye başkanı nereli, kaç yaşında?
New York'un ilk Müslüman belediye başkanı Zohran Mamdani kimdir?
ABD Savunma Bakanı Hegseth: Doğu Pasifik'te uyuşturucu yüklü tekne vuruldu
ABD Savunma Bakanı Hegseth: Doğu Pasifik'te uyuşturucu yüklü tekne vuruldu
Tarihte bir ilk: Trump, Suriye lideri Şara'yı Beyaz Saray’da ağırlayacak
Tarihte bir ilk: Trump, Suriye lideri Şara'yı Beyaz Saray’da ağırlayacak
New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı: Beni dinle Başkan Trump, herhangi birimize ulaşmak için hepimizi aşmanız gerek
New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı, Başkan Trump'a seslendi