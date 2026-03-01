Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Dubai'de mahsur kaldı

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları spor dünyasını da etkiledi.

Bölgedeki güvenlik riskleri nedeniyle Dubai ve Abu Dabi havalimanlarının geçici olarak kapatılmasının ardından, çok sayıda sporcu ve teknik adam Birleşik Arap Emirlikleri’nden ayrılamadı.

Bu isimler arasında Fenerbahçe Başantrenörü Sarūnas Jasikevicius’un yanı sıra Partizan oyuncuları Dylan Osetkowski ve Shake Milton da bulunuyor.

Netlik kazanmadı

Meridian Sport’ta yer alan habere göre Fenerbahçe, deneyimli çalıştırıcının Avrupa’ya dönüşünü sağlamak için Dubai Basketball ile temas halinde.

Seyahat kısıtlamalarının sürmesi nedeniyle bölgeden ne zaman çıkış yapılabileceği ise henüz netlik kazanmış değil.

Benzer şekilde Partizan cephesinin de oyuncularının Avrupa’ya ulaştırılması için Dubai Basketball’dan destek talep ettiği belirtildi.

Değerlendirilen alternatifler arasında, kara yoluyla Umman ya da Suudi Arabistan gibi uluslararası uçuşların sürdüğü komşu ülkelere geçiş seçenekleri yer alıyor.

Bölgedeki gelişmelere bağlı olarak sporcuların ve teknik ekiplerin dönüş planlarının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.