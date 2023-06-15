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Fiji'de 7,2 büyüklüğünde deprem

Fiji'de 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
AA
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Güney Pasifik'te yer alan Fiji Adaları'nın güneyinde 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Suva kentinin 710 kilometre güneydoğusunda olduğunu duyurdu.

Yerin 160 kilometre altında meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Depremin ardından "tsunami" uyarısı yapılmadığı belirtildi.

 

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