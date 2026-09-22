Fiji'de AIDS nedeniyle olağanüstü hâl ilan edildi

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Fiji hükümeti, ülkede hızla artan HIV enfeksiyonları nedeniyle olağanüstü hâl ilan etti.

"Fiji Times" gazetesinin perşembe günü aktardığına göre, Sağlık Bakanlığı, bağışıklık yetmezliği virüsüne yönelik testlerin gönüllülük esasına dayanmaya devam edeceğini açıkladı.

Bakanlık ayrıca uyuşturucu bağımlıları için de temiz enjektör dağıtım programı ve rehabilitasyon hizmeti planladığını duyurdu.

Hükümetin tahminlerine göre 930 bin nüfuslu ülkede her 60 yetişkinden biri HIV pozitif.

Bakan: Mevcut önlemler yetersiz

Sağlık Bakanı Ratu Atonio Lalabalavu, gazeteye yaptığı açıklamada, bugüne kadar uygulanan salgınla mücadele önlemlerinin yeterli olmadığını söyledi.

Fiji, Ocak 2024'ten Eylül 2024'e kadar geçen sürede yeni vaka sayısının üç katına çıkarak bin 93'e ulaşmasının ardından Ocak 2025'te AIDS salgını ilan etmişti.

Hamile kadınlarda alarm veren tablo

Fiji basınına göre durum, özellikle hamile kadınlar arasında endişe verici boyutta: Gebelik kontrollerinde her 50 kadından birinde HIV virüsü tespit ediliyor.

DW Türkçe'nin derlediği habere göre Ulusal İnsan Hakları Komisyonu ise, enfeksiyonlarla bağlantılı tüm olağanüstü hâl kurallarının açık bir yasal dayanağa sahip olması gerektiğine vurgu yaptı. Komisyon, OHAL kurallarının orantılı ve süre bakımından sınırlı olması gerektiğinin altını çizdi.

Güney Pasifik Okyanusu'nda yer alan ve 330'dan fazla adadan oluşan ada devleti Fiji, yaklaşık 930 bin nüfusa sahip. Pasifik adaları aynı zamanda popüler bir tatil beldesi olarak biliniyor.