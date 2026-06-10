Filipinler 7.8'lik depremle sarsıldı: Tsunami dalgaları Japonya'ya ulaştı

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansı ülkenin doğu, batı ve güney kıyılarındaki Pasifik hattı için tsunami uyarısı yayımladı.

Uyarının ardından Okinawa, Ogasawara ve Chichijima bölgelerinde düşük şiddette tsunami dalgalarının gözlemlendiği bildirildi. Özellikle Ogasawara Adaları’na bağlı Chichijima Adası’nda, yaklaşık 20 santimetre yüksekliğinde dalgaların kıyıya ulaştığı aktarıldı.

Japonya Meteoroloji Ajansı, Filipinler’de meydana gelen depremin ardından Pasifik kıyı şeridi için tsunami uyarısı yayımlamıştı. Uyarının, İbaraki eyaletinden Okinawa eyaletine kadar uzanan geniş bir bölgeyi kapsadığı bildirildi.

Filipinler'de 7.8 büyüklüğünde deprem

Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesinde dün meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 32 kişinin hayatını kaybettiği, 200'den fazla kişinin yaralandığı belirtilmişti.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre Sarangani ilinin Soccsksargen bölgesindeki Kablalan ilçesinin 26 kilometre güneybatısında 7,8 büyüklüğünde, yerin 55,2 kilometre derinliğinde sarsıntı kaydedilmişti.

Depremde çok sayıda yapı hasar görmüş, yerel basındaki haberlere göre sarsıntı nedeniyle ülkedeki bazı uçuşlar ile Mindanao bölgesindeki Davao'da tüm dersler iptal edilmişti.