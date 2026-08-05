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Filipinler açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem

Filipinler açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
AA
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Filipinler açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem
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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), ülkenin güneyindeki Sarangani bölgesinin 32 kilometre güneybatısında deprem olduğunu duyurdu.

6,3 büyüklüğündeki deprem, 10 kilometre derinlikte kaydedildi, tsunami uyarısı yapılmadı.

Depremde henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.

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