Filipinler açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem
Filipinler açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AA
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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), ülkenin güneyindeki Sarangani bölgesinin 32 kilometre güneybatısında deprem olduğunu duyurdu.
6,3 büyüklüğündeki deprem, 10 kilometre derinlikte kaydedildi, tsunami uyarısı yapılmadı.
Depremde henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.
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