Filipinler'de 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, Mindanao adasının doğusunda 7,6 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildiğini açıkladı.

Deprem saat 22.37'de meydana geldi ve 32 kilometre (orta) derinlikte ölçüldü.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, büyüklük ve konuma dayanarak, tsunami dalgalarının güney Filipinler ile Endonezya, Palau ve Malezya'nın bazı kısımlarını vurmasının beklendiğini söyledi.

Bir Filipin hükümet kurumu, Mindanao'nun doğu kıyısındaki Surigao Del Sur ve Davao Oriental eyaletlerinin sakinlerine derhal daha yüksek yerlere tahliye etmelerini veya iç bölgelere taşınmalarını tavsiye etti.

Bölgeden henüz can ve mal kaybı bildirilmedi.