  Filipinler'de Kalmaegi Tayfunu 204 can aldı
Filipinler’de Kalmaegi Tayfunu 204 can aldı

Filipinler'e Pasifik Okyanusu'ndan gelen Kalmaegi Tayfunu'nun neden olduğu şiddetli rüzgar ve sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 204'e yükseldi.

Tayfunda 204 kişi yaşamını yitirdi
Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC), tayfunun yol açtığı afet ve kazalara ilişkin açıklamada bulundu.

Tayfunda 204 kişi yaşamını yitirdi

Açıklamada, ülke içinde "Tino" olarak adlandırılan Kalmaegi Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 204'e yükseldiği bildirildi.

Hala 109 kişiden haber alınamadığı belirtilen açıklamada, tayfundan etkilenenlerin sayısının 2,9 milyona yükseldiği kaydedildi.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr 6 Kasım'da, afet müdahale yetkilileriyle yaptığı toplantıda tayfun nedeniyle "ulusal afet durumu" ilan edildiğini bildirmişti.

