  3. Filipinler'de meydana gelen depremlerde 7 kişi yaşamını yitirdi
Filipinler'de dün meydana gelen 7,4 ve 6,7 büyüklüğündeki depremlerde 7 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Filipinler Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulu'ndan (NDRRMC) yapılan açıklamada, depremlerden 8 bin 436 kişinin etkilediği belirtildi.

Depremde 7 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı

Açıklamada, 1265 kişinin tahliye çalışmaları kapsamında güvenli bölgelere taşındığı, 7 bin 915 kişinin yerinden edildiği bilgisi verildi.

Sivil Savunma Ofisi'nin açıklamasında da depremler nedeniyle 7 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Filipinler'de meydana gelen depremlerde 7 kişi yaşamını yitirdi - Resim : 1Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası açıklarında dün yaklaşık 10 saat arayla 7,4 ve 6,7 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

Ülkenin Palompon bölgesinin batı açıklarında ise 30 Eylül'de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde 70'ten fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "ateş çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

