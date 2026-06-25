Filipinler'de okul saldırısı sonrası şiddet içerikli video oyunları yasaklandı

Başkent Manila'nın güneydoğusundaki Tacloban kentinde bulunan San Jose Ulusal Yüksekokulu'nda meydana gelen olayda, 14 ve 15 yaşlarındaki iki öğrenci bir sınıfta tabancalarla ateş açtı. Saldırıda üç öğrenci hayatını kaybederken, 20 öğrenci de yaralandı.

Polis tarafından yapılan ilk incelemelerde, 14 yaşındaki şüphelinin Google Play listesinde "kontrolsüz yıkım ve aşırı şiddet içeren mücadeleler barındıran" bir yapım olarak tanımlanan Gorebox oyununun aktif bir kullanıcısı olduğu belirlendi.

Siber Suçları Soruşturma ve Koordinasyon Merkezi (CICC) Müsteşarı Aboy Paraiso, bu trajik olaya zemin hazırlamış olabilecek çevrim içi etkilerin göz ardı edilemeyeceğini belirterek, platformun şüphelilerin eylemlerindeki rolünü tam olarak değerlendirmek amacıyla oyunu geçici olarak engellediklerini açıkladı.

Almanya merkezli geliştirici firma F2Games tarafından 2023 yılında piyasaya sürülen birinci şahıs nişancı oyunu Gorebox, barındırdığı yoğun şiddet ögeleri nedeniyle uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından "+18" olarak sınıflandırılıyor. Diğer yandan bilimsel çalışmalar, video oyunları ile gerçek hayattaki şiddet eğilimleri arasında doğrudan bir bağ ortaya koymuyor.

Saldırının planlı olduğu değerlendiriliyor

Emniyet yetkilileri, yapılan ilk sorgulamalarda 9. sınıf öğrencisi olan şüphelilerin okulda akran zorbalığına maruz kaldıklarını ve saldırıyı bir intikam eylemi olarak gerçekleştirdiklerini iddia ettiklerini paylaştı.

Filipinler Ulusal Polis Sözcüsü Allan Rae Co, iki çocuğun saldırı öncesinde okul tuvaletinde saklandıklarını ve tüm işaretlerin olayın planlı olduğunu gösterdiğini aktardı.

Polis, 14 yaşındaki şüphelinin olayda kullandığı 9 mm tabancanın, saldırının ardından görevden uzaklaştırılan polis memuru teyzesine ait olduğunu; 15 yaşındaki şüphelinin kullandığı 38 kalibrelik silahın ise büyükbabasının güvenlik şirketine kayıtlı olduğunu açıkladı.

Filipinler yasalarına göre 15 yaşındaki şüpheli hakkında cinayet suçlamasıyla dava açılırken, 14 yaşındaki şüpheli cezai ehliyet yaş sınırının altında olduğu için resmi olarak suçlanamadı.

Dijital platformlar mercek altında

Sıcak gelişmenin ardından Filipinler Senatosu, çevrim içi platformlardaki şiddet içerikli ögelerin çocuklar üzerindeki etkilerine yönelik mevcut soruşturmaları derinleştirme kararı aldı. Senatör Risa Hontiveros, dijital platformların gençleri radikalleştiren mecralara dönüşmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.

Eğitim Bakanı Sonny Angara ise yaşanan olaydan büyük endişe duyduklarını belirterek, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki okul saldırılarına benzer benzeri olaylerin ülkede bir döngüye dönüşmesini engellemek için güvenlik protokollerini gözden geçireceklerini ifade etti.

Quezon City Belediye Başkanı Joy Belmonte de okullarda güvenlik protokollerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ve çocukların acil durumlarda ne yapacaklarını bilmeleri için tatbikatlar düzenlenmesi gerektiğini belirtti.