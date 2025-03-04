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Filipinlerde savaş uçağı tatbikat sırasında kayboldu! Mürettebattan haber alınamıyor

Filipin Hava Kuvvetleri'ne (PAF) ait bir FA-50 savaş uçağı, Taktik Gece Harekatı tatbikatı sırasında kayboldu. Yetkililer, kayıp uçağı ve mürettebatını bulmak için çalışma başlattı.

Haber Merkezi
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Filipinlerde savaş uçağı tatbikat sırasında kayboldu! Mürettebattan haber alınamıyor
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Filipinler Hava Kuvvetlerine ait FA-50 tipi savaş uçağı, tatbikat esnasında kayıplara karıştı.

"Philstar" gazetesinin haberine göre, tatbikat kapsamında FA-50 tipi savaş uçakları Cebu kentinden havalandı.

Uçak ile iletişim koptu

Uçakların hedeflenen bölgeye ulaşmasından dakikalar önce bir tanesi ile iletişim koptu. Hava Kuvvetleri bir bildiride, uçağın göreve dahil olan diğer uçaklarla "hedef bölgeye ulaşmadan dakikalar önce" iletişimini kaybettiğini söyledi. Göreve katılan diğer uçaklar "Mactan, Cebu'ya dönene kadar kayıp uçaklarla tekrar tekrar iletişim kurmaya çalıştı."

 Kayıp uçak ve mürettebat için arama çalışması başlatıldı

Hava Kuvvetleri, kayıp uçak ve mürettebatının bulunması için arama çalışmaları başlatıldığını duyurdu.

PAF açıklamasında, "PAF, kayıp jet savaş uçağını bulmak için tüm mevcut kaynakları kullanarak kapsamlı ve kapsamlı arama operasyonları yürütüyor" ifadelerine yer verildi.

Hava Kuvvetleri, uçakta kaç personel bulunduğunu veya irtibatın tam olarak nerede kesildiğini belirtmedi.

 PAF açıklamasında, "Birincil endişemiz, hava mürettebatımızın güvenli bir şekilde geri dönmesidir," dedi.

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