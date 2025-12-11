Filipinler’de tayfun mağdurları, Shell’e tazminat davası açtı

Filipinler'de 2021 yılında yaşanan tayfun felaketinde hayatta kalanlardan oluşan bir grup, İngiltere merkezli petrol ve doğalgaz şirketi Shell'e felakette rolü olduğu gerekçesiyle tazminat davası açtı.

Grup, şirketin tayfunun olası ve zarar verici sonuçlarına yol açtığını ileri sürdü. Bir Shell sözcüsü ise BBC News'e yaptığı açıklamada, "Bu temelsiz bir iddiadır ve iklim değişikliğiyle mücadeleye veya emisyonları azaltmaya yardımcı olmayacaktır" dedi.

Filipinler'de Odette olarak bilinen Typhoon Rai, 2021'de ülkeyi vuran en güçlü fırtınalardan biriydi. Saatte 270 kilometreye kadar çıkan şiddetli rüzgarlar yaklaşık iki bin binayı yıkmış; çok sayıda aile yerinden olmuştu.

Trixy Elle ve ailesi, evini terk etmek zorunda kalan gruplar arasında. Elle, büyük dalgaların, şiddetli yağmurların ve kuvvetli rüzgarların ortasında kaldıklarını anlatıyor. Elle'e göre, Shell sektörü değiştirmek yerine işlerini sürdürmeye devam ediyor.

İddia: Shell, sera gazlarının yüzde 2'sinden sorumlu

Grubun, Shell'e gönderdiği bir mektupta davanın Shell'in merkezinin bulunduğu yer olan İngiltere mahkemelerinde açıldığı fakat hasarın meydana geldiği Filipinler'in yasalarının uygulanacağını belirtiliyor. Mektupta, Shell'in tarihsel küresel sera gazlarının yüzde 2'sinden sorumlu olduğu ileri sürülüyor. Şirketin insan kaynaklı iklim değişikliğine "maddi katkıda bulunduğu" da iddia ediliyor.