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Filipinler'de Trami Tropik Fırtınası 24 can aldı

Filipinler'in kuzeydoğusunda etkili Trami Tropik Fırtınası'nın yol açtığı yağış, seller ve toprak kaymaları sonucu 24 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Filipinler'de Trami Tropik Fırtınası 24 can aldı
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Filipinler basınındaki haberlere göre, fırtına sonucu yağış, seller ve toprak kaymaları, ülkenin kuzeydoğusundaki çeşitli eyaletlerde hayatı olumsuz etkiledi.

Yetkililer, en çok etkilenen Bicol bölgesinde ve yakınlardaki Quezon eyaletinde çoğu boğulma sonucu olmak üzere en az 24 kişinin öldüğünü açıkladı.

Seller ve toprak kaymaları nedeniyle kasabalara ve köylere ulaşmanın zorluğuna dikkati çeken yetkililer, ölü sayısının artmasının beklendiğini bildirdi.

Sel sebebiyle çok sayıda araç yollarda sürüklenirken, vatandaşlar da evlerin çatılarında mahsur kaldı.

Okul ve hükümet binaları 2 gün kapalı kalacak

Yetkililer, Luzon Adası'nda okullar ve hükümet binalarının 2 gün kapalı kalacağını duyurdu.

Hükümet, evlerinden olan ve daha güvenli bir yerde barınan 75 bin 400 köylü de dahil 2 milyondan fazla kişinin fırtınadan etkilendiğini duyurdu.

Her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfunun meydana geldiği Filipinler'de, 2013'teki Haiyan Tayfunu nedeniyle 7 bin 300'den fazla kişi yaşamını yitirmiş ve büyük yıkım yaşanmıştı.

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