Filipinler'in güneyindeki Tawi-Tawi adasına bağlı Bongao bölgesinde çıkan yangında 1000'den fazla ev kül oldu.

Haber Merkezi
AA
Filipinler’de yangın faciası: 1000’den fazla ev küle döndü
Filipinler Haber Ajansı'nın (PNA) haberine göre, Bongao bölgesinde dün akşam yerel saatle 22.00 civarında çıkan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

1000'den fazla ev yandı, 5 bin kişinin başka bölgelere sığındı

Bölgede yaşayan bir yerel kaynak, 1000'den fazla evin yandığını, yaklaşık 5 bin kişinin başka bölgelere sığınmak zorunda kaldığını söyledi.

​​​​​​​Yetkililer, yaklaşık 4 saat süren yangından etkilenen ailelerin karadan ve denizden tahliye edildiğini, olayda can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

Alevlerin tamamen söndürüldüğünü aktaran yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi ve hasar tespiti için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

