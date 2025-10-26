  1. Ekonomim
Filipinler'deki Kanlaon Yanardağı patladı: Kül bulutu 2 kilometreye ulaştı

Filipinler’in Negros Adası’ndaki Kanlaon Yanardağı’nda meydana gelen patlamada, yaklaşık 2 kilometre yüksekliğe kadar kül püskürdü. Yetkililer, bölge sakinlerine kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları konusunda uyarıda bulundu.

Filipinler'deki Kanlaon Yanardağı patladı: Kül bulutu 2 kilometreye ulaştı
Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs), 24 Ekim'de yerel saatle gece sularında Kanlaon Yanardağı'nda patlama meydana geldiğini duyurdu. Patlama 3 dakika sürdü, yanardağdan yaklaşık 2 kilometre yüksekliğe kadar kül püskürdü.

Yetkililer bölge sakinlerini uyardı

Yanardağın halen halk arasında artan endişe ve huzursuzluğa işaret eden ikinci alarm seviyesinde olduğu duyuruldu. Yetkililer, bölge sakinlerine kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları, ayrıca açıklıkları nemli havlu veya bezle örtmelerini tavsiye etti. Filipinler, Pasifik'te "Ateş Kuşağı" olarak adlandırılan, depremlerin ve volkanik patlamaların yoğun yaşandığı fay hattı üzerinde bulunuyor.

 

