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Filipinler'in güneyinde 6,2 büyüklüğünde deprem

Filipinler'in güneyindeki Davao Oriental eyaletinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Haber Merkezi
AA
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Filipinler'in güneyinde 6,2 büyüklüğünde deprem
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre, Davao Oriental eyaletine bağlı Pondaguitan'ın 67 kilometre güneydoğu açıklarında 6,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

USGS, depremin 111,9 kilometre derinlikte meydana geldiğini belirtti. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı olmadı.

Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesinde 8 Haziran'da meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde, 61 kişi hayatını kaybetmiş, 1040'tan fazla kişi yaralanmıştı.

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