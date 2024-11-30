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Filistin, Arap Birliği'ni acil toplantıya çağırdı

Filistin, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı süren katliamları nedeniyle Arap Birliği'ni dışişleri bakanları düzeyinde acil toplantıya çağırdı.

Haber Merkezi
AA
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Filistin, Arap Birliği'ni acil toplantıya çağırdı
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Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı katliam, aç bırakma ve zorla yerinden etme şeklinde sürdürdüğü savaşın gölgesinde Arap Birliği'nden acil toplantı talep etti.

Filistin için acil toplantı çağrısı

Başta Gazze Şeridi'nin kuzeyi olmak üzere İsrail'in halkı zorla yerinden etme ve aç bırakma politikasının tehlikelerine dikkati çeken Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in Gazze'deki halka karşı sürdürdüğü soykırımı durdurmak ve Gazze'ye acil insani yardım girişini sağlamak için uluslararası toplumun acil müdahalesinin gerektiğini vurguladı.

7 Ekim 2023'ten bu yana 44 bin 363 Filistinli hayatını kaybetti, 105 bin 70 kişi yaralandı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 363 Filistinli öldü, 105 bin 70 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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