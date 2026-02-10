Filistin Bakanlar Kurulu, tüm kurumlara Filistin yasalarına uyma çağrısında bulundu

Filistin Kabinesi, İsrail Knesset'inin Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi tarafından alınan kararı ve Filistin Devleti'nin kurulmasını her türlü yolla engellemeyi amaçlayan, yasadışı adımları içeren son İsrail hükümeti kararlarını kesin bir dille reddettiğini yineledi.

Ayrıca, İslam ve Hristiyan kutsal mekanlarının tarihi ve hukuki statüsüne yönelik her türlü ihlalin, özellikle de İsrail işgal yetkililerinin İbrahimi Camii üzerindeki yetkinin Hebron Belediyesi'nden İsrail Sivil Yönetimi'ne devredilmesine ilişkin son duyurusunun, reddedildiği yinelendi.

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, Ramallah'ta düzenlenen haftalık Bakanlar Kurulu toplantısının açılışında konuşan Başbakan Mohammad Mustafa, "Bu politikalar ve önlemler, uluslararası hukukun, uluslararası kararların ve imzalanmış anlaşmaların yanı sıra, en son Uluslararası Adalet Divanı'nın Danışma Görüşü ve New York Deklarasyonu'nda yansıtılan açıkça ifade edilmiş uluslararası iradenin de açık bir ihlalini oluşturmaktadır" dedi.

Başbakan, İsrail işgal hükümetinin kararlarının Filistin halkının bağımsız Filistin devletini kurma yönündeki meşru hakkını kullanmasını engellemeyeceğini vurguladı.

Başbakan Mustafa, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Arap ve İslam devletleri ile dost ülkelerin İsrail'in bu politikalarına karşı aldıkları tutumları övdü. Filistin halkının bu yasadışı önlemleri reddetmesini ve uluslararası kararların Filistin halkını koruyan ve tarihi adaletsizliğe son veren somut eylemlere dönüştürülmesini sağlamak için uluslararası desteğin yoğunlaştırılması çağrısını yineledi.