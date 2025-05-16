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Filistin destekçisi göstericiler ile İsrail destekçileri arasında arbede yaşandı

ABD'nin New York kentinde Nekbe'yi (Büyük Felaket) anmak ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için düzenlenen gösteri sırasında Filistin destekçisi eylemciler ile bir grup İsrail destekçisi arasında arbede yaşandı. Polisin müdahale ettiği olayda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi
AA
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Filistin destekçisi göstericiler ile İsrail destekçileri arasında arbede yaşandı
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New York'un ünlü meydanlarından Union Square'de çok sayıda Filistin destekçisi gösterici, Nekbe'nin 77. yıl dönümünü anmak için bir araya geldi.

Filistin bayrakları ve pankartlarla İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden göstericiler ile İsrail destekçisi grup arasında gerilimin artmasıyla taraflar arasında arbede çıktı.

Birçok kişi gözaltına alındı

Polisin müdahale ettiği olayda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Filistinliler, 14 Mayıs 1948'de İsrail'in işgal ettiği topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve halkın zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Büyük Felaket" (Nekbe) olarak anıyor.

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