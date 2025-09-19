  1. Ekonomim
Filistin Devlet Başkanı Abbas, BM'ye videokonferansla katılacak

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın üst düzey BM Genel Kurulu toplantısında videokonferans yoluyla konuşmasına izin verilmesini oyladı. 145 evet oyu çıktı.

ABD, BMGK öncesinde Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmişti.

