Filistin Dışişleri Bakanlığı açıkladı: İsrail, Batı Şeria'nın kuzeyindekileri tehditle göçe zorluyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın kuzeyinde sürdürdüğü saldırılar ile Filistinlilere ve mülklerine yönelik ihlallere tepki gösterildi.

İsrail güçlerinin, Cenin, Tulkerim ve Tubas kentleri başta olmak üzere bazı köy, kasaba ve mülteci kamplarında işlediği ihlaller ve Filistinlilere ait mülkleri ve altyapıyı tahrip etmesinin kınandığı açıklamada, Filistinli ailelerin evlerini yıkan İsrail'in yürüttüğü tehcir siyasetinin son derece tehlikeli olduğunun altı çizildi.

İsrail'in, Batı Şeria'nın kuzeyinde tehcir suçu işlediği ve vatandaşları silah tehdidi altında evlerini terk etmeye zorladığı ifade edilen açıklamada, uluslararası alanda caydırıcı yaptırımların olmamasının, Tel Aviv'e işlediği suçları artırarak sürdürme cesareti verdiği kaydedildi.

Cenin Mülteci Kampı'nda 15 bin vatandaşın, Tubas kentinin güneyinde bulunan Tamun kasabasında 20 ailenin, Tulkerim Mülteci Kampı'nda da çok sayıda ailenin zorla göç ettirildiği belirtilen açıklamada, işlenen bu suçların uluslararası hukukun ve insan haklarının apaçık ihlali olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca Batı Şeria'nın büyük bir kısmının, yerleşim birimlerine kademeli olarak ilhakı için çalışıldığına işaret edilerek, "Uluslararası toplum sessizliğine son vermeli, bu saldırganlığı durdurmak için hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmelidir." ifadesine yer verildi.

İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği saldırı başlatmıştı.

İsrail, Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak Pazartesi Tulkerim'e taşımıştı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyinde yürüttüğü saldırılarda ulaşım, su, elektrik ve iletişim altyapısına zarar veriyor, bölgedeki evleri de yıkıyor.

İsrail güçleri ayrıca baskınlar, hava saldırıları, sivil yerleşim yerlerini havaya uçurma ve altyapıyı askeri iş makineleriyle tahrip etme ve Filistinlileri göçe zorlamanın yanında farklı eylemlerle bölge halkının canına ve malına zarar veriyor.