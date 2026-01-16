Filistin Dışişleri Bakanlığı İsrail’i kınadı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu kararın uluslararası hukuk, insan hakları sözleşmeleri ve İsrail’in işgalci güç olarak yükümlülüklerinin açık bir ihlali olduğu vurgulandı.

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre açıklamada, İsrail’in aldığı karar ve uygulamaların hukuka aykırı ve keyfi olduğu belirtilerek, bunun Filistin halkına ve yetkililerine yönelik sistematik, ırkçı bir siyasi kampanyanın parçası olduğu ifade edildi. Bu uygulamaların, toplu cezalandırma, bireyler ve kurumlar üzerinde baskı kurulması ve özellikle Kudüslü şahsiyetlerin hedef alınması amacı taşıdığı kaydedildi.

Filistin Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı, uluslararası toplumu ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere ilgili kurumları, uluslararası anlaşmalar ve meşru kararlarla çelişen bu ihlaller karşısında sorumluluk almaya çağırarak, Kudüslülerin ve Filistin halkının korunması için acil ve etkin müdahale talebinde bulundu.