Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail’in Batı Şeria kararları savaş suçu beyanıdır

Filistin Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı, İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs üzerindeki egemenlik iddialarını güçlendirmeye yönelik son kararlarına ilişkin açıklama yayımladı.

Filistin’den İsrail’in Batı Şeria kararlarına sert tepki

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, İsrail'in sömürgeci yerleşim politikalarıyla oldu bitti yaratmaya çalıştığını belirten Bakanlık, açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin Batı Şeria ile ilgili kararlarını reddeder ve kınar. Filistin Devleti Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı, İsrail Kabinesinin bugün onayladığı, suç niteliğindeki bir dizi kararı reddeder. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in sömürgeci yerleşim yoluyla oldubitti dayatma ve Kudüs de dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarının hukuki gerçekliğini ve statüsünü değiştirme yönündeki umutsuz girişimlerini kınadı. İsrail'in işgal altındaki Filistin Devleti'nin hiçbir şehri veya toprakları üzerinde egemenliğinin olmadığını ve işgalci bir güç olarak, Filistin Devleti güvenlik güçlerinin bir parçası olarak yürürlükte olan Ürdün yasaları ve mevzuatı da dahil olmak üzere, yasaları iptal etme veya değiştirme hakkına sahip olmadığını vurguladı."

Uluslararası topluma ve ABD yönetimine çağrıda bulunan Bakanlık, açıklamasında "Filistin Devleti Dışişleri Bakanlığı, bu onaylamanın tam teşekküllü bir savaş suçu işleme beyanı teşkil ettiğini teyit ederek, devletleri ve uluslararası kurumları bu suçu reddetmeye ve kınamaya, ayrıca sözde 'Yerleşim Müdürlüğü' ve İsrail işgalinin resmi organları tarafından işlenen savaş suçuna ilişkin cezai soruşturma başlatmaya çağırdı. Bu kararlar Filistin topraklarının fiili ilhakı anlamına gelmektedir ve bu durum Başkan Trump'ın vizyonu ve ilhak ile yerleşim faaliyetlerine karşıtlığıyla çelişmektedir. Bakanlık, Başkan Trump'ı müdahale etmeye ve İsrail'e baskı yaparak bölgedeki güvenlik, barış ve istikrarı baltalayan bu kararları geri almaya çağırdı” bilgisi verildi.