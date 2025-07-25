Filistin Dışişleri Bakanlığı: Macron'un kararını memnuniyetle karşıladık

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Filistin devletini tanıma kararının memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Açıklamada, Macron’un kararının "tarihi bir karar" olarak tanımlandığı ve bu kararın Fransa’nın uluslararası hukuka, BM kararlarına ve iki devletli çözümün diplomatik yollarla uygulanmasına olan bağlılığını ortaya koyduğu belirtildi.

Bakanlık, ayrıca bölgede ve küresel ölçekte barış ortamının oluşturulması için diğer ülkelere, eylül ayındaki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında Filistin devletini tanıma çağrısında bulundu.

Macron’un bu kararının, özellikle Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap ülkeleri ile Filistin diplomasisinin uluslararası alanda Filistin’e desteği artırma çabalarının bir başarısı olarak görüldüğü kaydedildi.

Fransa, Filistin'i devlet olarak tanıyacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 24 Temmuz Perşembe günü, Fransa'nın Filistin'i eylül ayında devlet olarak tanıyacağını duyurdu.

Macron, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, kararı eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda resmileştireceğini söyledi.

"Bugün acil olan şey, Gazze'deki savaşın sona ermesi ve sivil halkın kurtarılması" dedi.

Macron, "Fransa'nın Ortadoğu'da adil ve sürdürülebilir bir barışa olan tarihi bağlılığı göz önüne alındığında, Filistin devletinin tanınmasına karar verdim. Barış mümkün" dedi.

Tepkiler ne oldu?

Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'a kararla ilgili gönderdiği bir mektubu da paylaştı. AFP haber ajansına göre, Filistin Yönetimi Macron'un açıklamasını memnuniyetle karşıladı.

Abbas'ın yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, "Bu tutum, Fransa'nın uluslararası hukuka bağlılığını ve Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkına ve bağımsız devletimizin kurulmasına verdiği desteği yansıtıyor" dedi.

İsrail ve ABD'den karara tepki

Diğer yandan İsrail ve ABD karara tepki gösterdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, X hesabından yaptığı açıklamada, "7 Ekim katliamının ardından Cumhurbaşkanı Macron'un Tel Aviv'in yanı başında bir Filistin devleti tanıma kararını şiddetle kınıyoruz" dedi.

"Bu koşullarda bir Filistin devleti, İsrail'in yanında barış içinde yaşamak için değil, onu yok etmek için bir fırlatma rampası olacaktır. Açık konuşalım: Filistinliler İsrail'in yanında bir devlet aramıyor; İsrail yerine bir devlet arıyorlar" diye ekledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bunun "Hamas propagandasına hizmet edecek ve barışı geciktirecek pervasız bir karar" olduğunu söyledi.