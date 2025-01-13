Filistin hükümeti kasımda maaşlarının yüzde 70'i ödenebildi

Filistin Maliye Bakanlığı yaptığı açıklamada, maaş ödemelerinin İsrail'in kesintiye uğrattığı gümrük vergilerini ödemesine bağlı olduğu kaydedildi.

Kasım 2024'teki asgari ücret bedeli olan 3 bin 500 şekelin (960 dolar) yüzde 70'inin ödenebildiği belirtildi.

Filistin hükümeti, İsrail'in 2021'den bu yana kesintiye uğrattığı gümrük vergisi gelirlerinden dolayı memurlara ödediği maaşlarda kesintiler yapmak zorunda kalıyor.

Özellikle 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı sonrasında İsrail tarafı nakit ödemelerinin çoğunluğunu gümrük vergilerinden sağlayan Filistin hükümetine yapması gereken ödemenin yüzde 45'inde kesinti yapmakta ısrar ediyor.

Resmi verilere göre, İsrail'in aylık olarak Filistin tarafına ödemesi gereken gümrük vergisi geliri yaklaşık 220 milyon doları bulurken, Filistin hükümetine bağlı resmi kurumlarda yaklaşık 146 bin kişi memur olarak çalışıyor.