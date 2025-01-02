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Filistin İçişleri Bakanlığı: Emniyet Genel Müdürü ve yardımcısı suikasta uğradı

Filistin İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürü Tümgeneral Mahmud Salah ve yardımcısı Hüsam Şahvan'ın, Han Yunus'ta suikasta uğradığını bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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Filistin İçişleri Bakanlığı: Emniyet Genel Müdürü ve yardımcısı suikasta uğradı
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Bakanlık açıklamasında, İsrail'in sabah saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki Emniyet Müdürü Tümgeneral Salah ile yardımcısı Polis Komuta Konseyi Üyesi Tümgeneral Şahvan'ı Han Yunus'ta havadan hedef aldığı aktarıldı.

"Saldırıda Emniyet Genel Müdürü ve yardımcısının yanı sıra çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi"

Saldırıda Emniyet Genel Müdürü ve yardımcısının yanı sıra çok sayıda Filistinlinin de hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, suikastın, Salah ve Şahvan'ın Filistin halkına insani ve ulusal görevlerini yerine getirdikleri esnada gerçekleştiği kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in işlediği bu suikastla Gazze Şeridi'nde kaosu yayma ve Filistinlilerin maruz kaldığı acıları derinleştirme konusunda ısrar etmeyi sürdürdüğü vurgulandı.

Polis teşkilatının, 15 aydır devam eden İsrail saldırılarının gölgesinde Filistinlilere hizmet verme konusunda önemli rol oynadığı belirtilirken İsrail'in tüm uluslararası ve insani yasaları hiçe saydığına dikkat çekildi.

İsrail'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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