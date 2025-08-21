  1. Ekonomim
Filistin ile Güney Kore, teknoloji ve kültürel miras alanlarında iş birliğini güçlendirmek amacıyla, toplam 24 milyon dolarlık iki anlaşma imzaladı.

Filistin ile Güney Kore'den 24 milyon dolarlık anlaşma
Filistin hükümetinden yapılan açıklamada, Ramallah'taki Filistin Başbakanlık Ofisinde gerçekleştirilen imza törenine, Filistin Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Stephan Selame ve Yükseköğretim Bakanı Emced Berhem'in yanı sıra Güney Kore Uluslararası İşbirliği Ajansı (KOICA) Filistin Ofisi Direktörü Minjong Kim'in katıldığı belirtildi.

Anlaşmaların, Filistin'in yenilikçi teknoloji ve dijital dönüşüm kapasitesinin artırılması ve Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'ta bulunan Sebastia Arkeolojik Sit Alanındaki Kültürel Mirasın Korunması projelerini içerdiği kaydedildi.

2025-2031 yıllarında devam edecek ilk projeyle Ramallah'ta Filistin Yenilikçi Teknoloji Araştırma Enstitüsünün kurulması, bilimsel araştırma sisteminin güçlendirilmesi ve eğitim programları, doktora bursları, üniversiteler ve şirketlerle ortaklık yoluyla kalifiye insan kaynakları yetiştirilmesinin hedeflendiği aktarıldı.

2025-2029 yıllarında devam edecek ikinci projeyle de Sebastia'nın kültürel mirasının korunması ve turizm potansiyelinin geliştirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria’nın en önemli tarihi alanlarından Sebastia arkeolojik sit alanını kontrol altına alıp bölgede "Samaria" adını taşıyan bir park kurmayı hedefliyor.

