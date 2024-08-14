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Filistin: İsrail ateşkes çağrılarına katliamla karşılık veriyor

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, "Dünya ne zaman ateşkes için baskı yapsa, İsrail buna katliamla karşılık veriyor." dedi.

Haber Merkezi
AA
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Filistin: İsrail ateşkes çağrılarına katliamla karşılık veriyor
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda ölü ve yaralılar olduğu belirtildi. Saldırı sonucu yaralananlar, Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.
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Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Orta Doğu'daki durumu görüşmek üzere düzenlenen BM Güvenlik Konseyi toplantısında bir konuşma yaptı.

BM Filistin Daimi Temsilcisi Mansur, "Dünya ne zaman ateşkes için baskı yapsa İsrail'in (Tabiin) okulundaki gibi bir katliamla karşılık vermesi tesadüf değil. Bir öncekinden daha çirkin bir mesaj veriyor ve durmayacağını ifade ediyor." şeklinde konuştu.

Mansur, "Derhal ateşkes çağrısı yapan uluslararası fikir birliğini memnuniyetle karşılarken, İsrail'in bu fikirle başa çıkmak için veto yetkisini kullandığı açık. Bu sona ermeli. İsrail dünyaya meydan okumaya devam edemez." ifadelerini kullandı.

 

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